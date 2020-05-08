Президентские выборы 2020 года будут проходить в особых условиях - Ермошина

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы 2020 года будут проходить в совершенно особых условиях. Об этом заявила сегодня в парламенте председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Центризбиркома отметила, что из-за пандемии коронавируса "эта избирательная кампания будет проходить в совершенно особых условиях". "Она будет очень резко отличаться от кампаний по выборам Президента, которые проходили раньше", - сказала Лидия Ермошина.

Изменения коснутся всех участников кампании. Например, сборщиков подписей обяжут выполнять рекомендации Минздрава, всех их должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Лидия Ермошина

Заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, будут проходить без наблюдателей, представителей партий, общественных объединений. "При этом исполнительные органы должны на своих страницах в интернете выкладывать стрим с таких заседаний либо запись, чтобы все заинтересованные могли их посмотреть", - уточнила Лидия Ермошина.

Она добавила, что выполнять рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию и обеспечению средствами защиты обяжут и наблюдателей. Сейчас речь идет только о национальных. Глава ЦИК пока не берется предполагать, приедут ли на выборы в Беларусь международные эксперты.

Отвечая на вопросы журналистов, Лидия Ермошина отметила, что пандемия наложила свой отпечаток на проведение кампании и в том плане, что избиратели в августе (традиционно отпускном месяце) будут находиться в стране. "И даже если они будут в этот период отдыхать, то мы предоставим им все возможности проголосовать по месту отдыха", - подчеркнула председатель Центризбиркома. Например, студенты смогут проголосовать по месту постоянного проживания, люди, которые летом живут на дачах, - в сельсоветах. При этом они будут исключаться из списков избирателей в городах.-0-

Парламент назначил президентские выборы на 9 августа Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.