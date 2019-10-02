Приезд передовой группы наблюдателей от ОБСЕ на парламентских выборах планируется 7 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приезд передовой группы наблюдателей от ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси планируется 7 октября. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина проинформировала, что в ЦИК поступило четыре анкеты наблюдателей от ОБСЕ. "Это передовая группа наблюдателей, которая должна приехать 7 октября", - сказала глава Центризбиркома.

По ее словам, пока неизвестно, сколько всего наблюдателей от ОБСЕ приедет на выборы в Беларусь. "Думаю, когда мы встретимся на следующей неделе с данной группой, они сообщат нам о предварительном количестве", - отметила Лидия Ермошина.

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