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24 декабря 2020, 12:58

Принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности - Совет Республики

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси принял заявление в связи с одобрением Сенатом Конгресса США законопроекта по Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"21 декабря Сенат Конгресса США одобрил законопроект по Беларуси, который в нарушение Устава Организации Объединенных Наций представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси, - говорится в заявлении. - Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев - голос правды".

В заявлении отмечается, что мировое сообщество безоговорочно признало Беларусь - суверенное, стабильное и экономически развитое государство - серьезным донором региональной безопасности. "Вызывает недоумение стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется, - подчеркивается в документе. - Американским законодателям, проявляющим "отеческое радение" о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах. Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности".-0-

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