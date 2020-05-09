Принцесса Великобритании подчеркнула огромный вклад в Победу народов стран бывшего СССР, включая Беларусь

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевская принцесса Анна, старшая дочь Королевы Великобритании Елизаветы II, направила открытое обращение, посвященное 75-летию Победы. Представитель британской королевской семьи особо подчеркнула огромный вклад в Победу народов стран бывшего Советского Союза, включая Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии в Великобритании.

"Жизненно важно, чтобы мы признали невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза. Мало кто сражался более отважно или более жертвенно выстрадал цену Победы. Все те из героического поколения, кто еще жив сегодня, знайте: ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли в достижении Победы, - говорится в обращении. - Когда мы решаемся противостоять вызовам сегодняшнего дня, мы можем черпать вдохновение из мужества тех, кто сохранял веру друг в друга и вписал потрясающую главу в многолетнюю историю дружбы между народами Соединенного Королевства и народами России, Украины, Беларуси и всеми народами бывшего Советского Союза".

Принцесса Анна также отметила роль арктических конвоев западных союзников, поддержавших усилия Советского Союза в борьбе с нацистами.

По случаю 75-летия Великой Победы посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник сегодня принял участие в церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в Лондоне. В торжественном мероприятии участвовали руководители посольств стран СНГ, а также представители Фонда Советского военного мемориала.-0-