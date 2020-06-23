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23 июня 2020, 12:23

Приоритетом в достижении ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие - Исаченко

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетом в деле достижения ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие. Его основными драйверами станут специализация, комплексность, инициатива и сотрудничество. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко на заседании Совета по устойчивому развитию, передает корреспондент БЕЛТА.

Члены Совета по устойчивому развитию, представители парламентской и партнерской групп, международные партнеры в режиме видеоконференции обсудили работу, которая проводится в Беларуси по достижению ЦУР, наметили план действий на 2020-2021 годы. Анатолий Исаченко отметил, что ключевое внимание уделено работе над проектом Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года. "Она станет фундаментальной базой для подготовки стратегии, программ и планов развития отраслей и регионов. Именно работа по региональному развитию должна стать приоритетом, а ее основными драйверами будут выступать специализация, комплексность, инициатива и сотрудничество. Необходимо активизировать деятельность региональных групп, в том числе по разработке планов и стратегий регионального развития. В их основе будет создание равных возможностей для жизни населения вне зависимости от региона страны и мест проживания", - сказал вице-спикер. Анатолий Исаченко попросил представителей всех регионов внести конкретные предложения в план работы Совета по устойчивому развитию на 2021 год.

Национальный координатор призвал активизировать усилия по обеспечению информирования общественности по теме ЦУР. Он рассказал, что для популяризации Целей разрабатывается новый видеоролик. В ближайшее время его запустят на телеканалах. Кроме того, в разработке находится серия тематических билбордов.

Анатолий Исаченко констатировал, что эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу по достижению ЦУР. В сложившихся условиях внимание было сфокусировано на взаимодействии с международными партнерами по привлечению дополнительной поддержки для борьбы с COVID-19. Часть средств проекта международной технической помощи была направлена на покупку медицинских изделий. Он поблагодарил партнеров за подписание нового проекта по поддержке функционирования архитектуры управления процессом достижения ЦУР. Это позволит активизировать работу во втором полугодии, не сбавляя набранных темпов.

Вице-спикер напомнил, что в стране создан эффективно действующий механизм для достижения ЦУР - национальная архитектура управления. В ее состав включены парламентская и партнерская группы для реализации комплексного подхода, участия всех заинтересованных. В парламентскую группу входят члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей. Деятельность совета создает платформу для обмена мнениями и обсуждения результатов. Она включает в себя четыре основных направления: экономическое, социальное, экологическое, а также мониторинг и оценку деятельности по достижению ЦУР.

Результатом совместной работы стало то, что сегодня Беларусь занимает лидирующие позиции по деятельности на национальном уровне по выполнению Повестки-2030. В 2019 году в рейтинге индекса достижения глобальных Целей и устойчивого развития страна заняла 23-е место среди 162 государств.-0-

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Беларусь заседания Исаченко Совет Республики
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