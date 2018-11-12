Проблематика региональной безопасности обсуждена на встрече Мясниковича с президентом Сената Франции

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович 11 ноября во время рабочего визита во Францию встретился с президентом Сената Жераром Ларше. Парламентарии обсудили широкий круг вопросов, в том числе проблематику региональной безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы углубления двусторонних контактов, направления взаимодействия с международными организациями, в том числе с Советом Европы, Еврокомиссией. "В качестве важнейшего приоритета сотрудничества верхних палат парламентов двух стран отмечено содействие развитию экономических связей, а также привлечению французских инвестиций в экономические проекты в Беларуси", - отметили в пресс-службе.

Михаил Мясникович и Жерар Ларше приветствовали создание групп дружбы в парламентах двух стран. Это произошло в 2018 году, впервые в истории двусторонних отношений.

Белорусский спикер оставил памятную запись в книге почетных гостей Сената Франции. Как проинформировали в пресс-службе, планируется ответный визит президента Сената Франции в Беларусь.

Председатель Совета Республики 11 ноября принял участие в торжественной церемонии празднования столетия со дня подписания перемирия 1918 года, которая состоялась возле Триумфальной арки в Париже, в официальных приемах от имени Президента Франции Эммануэля Макрона для иностранных делегаций. В этот день во французскую столицу прибыли главы государств, правительств и парламентов, представители около 80 стран мира, а также руководители ведущих международных организаций. Михаил Мясникович кратко побеседовал с президентами Франции, Украины, Литвы, Грузии, Сербии, Молдовы, премьер-министром Армении, главами парламентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также с министром иностранных дел Польши.

В пресс-службе Совета Республики отметили, что мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, подчеркнули потери, понесенные странами-участницами одного из крупнейших военных конфликтов XX века, а также важность объединения усилий для построения устойчивой мировой архитектуры безопасности. В годы Первой мировой войны по территории нынешней Беларуси проходил Западный фронт - главный "щит" региона. Потери белорусского народа в этой войне исчисляются тысячами.-0-