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Политика
11 января 2022, 18:53

Продбезопасность, противодействие давлению извне, соцсфера: Кыргызстан объявил приоритеты председательства в ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Кыргызстан в качестве приоритетов своего председательства в Евразийском экономическом союзе в 2022 году определил противодействие давлению извне на государства ЕАЭС, реализацию инфраструктурных проектов, продовольственную безопасность, решение социальных вопросов граждан государств союза, развитие кооперации, выработка четких механизмов устранения барьеров. Об этом говорится в обращении Президента Кыргызстана Садыра Жапарова к главам государств - членов ЕАЭС по случаю начала председательствования Кыргызстана в органах ЕАЭС, текст которого распространила пресс-служба Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

"Зависимость экономической стабильности от существующих сегодня глобальных и региональных вызовов и угроз, от волатильности на рынках ресурсов требует принятия согласованных эффективных экономических решений и имплементации действенных механизмов долгосрочного характера для сдерживания влияния негативных факторов на экономики государств союза, - говорится в документе. - В целях выхода нашей интеграции на долгосрочные темпы устойчивого развития в год своего председательствования Кыргызская Республика предлагает сконцентрироваться на следующих направлениях. Прежде всего - это достижение целей, заложенных в стратегических направлениях развития экономической интеграции до 2025 года. В данном ключе необходимо продолжить тесное взаимодействие всех государств - членов союза, а также работу каждого органа Евразийского экономического союза по реализации стратегии".

По мнению Президента Кыргызстана, важно обеспечить принцип четырех свобод, закрепленный в Договоре о ЕАЭС. "Работа в этом направлении должна быть продолжена бескомпромиссно и не носить избирательный характер, - подчеркнул он. - Нам нужно выработать и внедрить эффективные меры и механизмы для оперативного устранения барьеров и противодействия их повторному возникновению. Для достижения результатов по данному вопросу следует придать соответствующий статус судебной ветви Евразийского экономического союза и наделить дополнительными полномочиями Коллегию комиссии".

Садыр Жапаров констатировал: для повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной турбулентности и волатильности, корректировки инфляционного влияния на экономики государств - членов, вызванного внешними факторами, необходимо наращивать сотрудничество в промышленной и агропромышленной сферах. "В связи с чем нам нужно разработать совместные программы и проекты, предусматривающие локализацию производственных мощностей в государствах - членах, усиление промышленной кооперации, в том числе внедрение в них информационных, инновационных и зеленых технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности наших экономик, - указал он. - Наряду с этим необходимо разработать систему прогнозирования пространственного развития и реализации совместных проектов по импортозамещению, инфраструктурных проектов с использованием наилучших научно-технических и инновационных разработок, вовлечением в этот процесс финансовых институтов развития и научного потенциала государств - членов союза".

Весьма актуальной глава Кыргызстана назвал проблему обеспечения продовольственной безопасности в государствах - членах ЕАЭС. "В данном ключе целесообразно проводить согласованную агропромышленную политику для сдерживания ценовых шоков и обеспечения сбалансированности производства сельскохозяйственной продукции, - полагает он. - Кроме того, развитие прямых деловых контактов между производителями и потребителями товаров внутри союза, создание товаропроводящих систем и логистической инфраструктуры позволили бы существенно снизить манипулирование ценами, в том числе и на основные группы товаров первой необходимости".

"Текущая ситуация, связанная с пандемией, и внешнее экономическое давление на отдельные государства - члены требуют от союза обеспечения более интенсивного и тесного взаимодействия для формирования системы целевого содействия экономическому развитию государств - членов, - подчеркнул Садыр Жапаров. - Необходимо определить критерии и принципы поддержки национальных экономик государств - членов и инструменты для обеспечения такой поддержки с целью инклюзивного развития и сближения темпов экономического роста наших стран. Все это должно быть реализовано в сроки, определенные стратегическими направлениями, для нивелирования давления на социально-экономическую ситуацию в наших государствах".

В обращении также предлагается создать пул инфраструктурных проектов, которые окажут положительное воздействие на экономики государств - членов и всего ЕАЭС в целом, а также заложить механизм их реализации.

"Развитие Евразийского экономического союза неразрывно связано с благополучием граждан государств - членов союза, которые осуществляют трудовую деятельность и должны иметь полноценные условия жизни вне зависимости от того, в каком государстве Союза они работают, - заявил Президент Кыргызстана. - В данном ключе важно уделить внимание в этом году разрешению вопроса в области оказания социального обеспечения, включающего медицинскую помощь трудящимся государств - членов и членам их семей в государстве трудоустройства на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства".

Приоритетным направлением Садыр Жапаров назвал и развитие международного сотрудничества. "В этом контексте важно развивать как диалоговый формат сотрудничества, так и торгово-экономические отношения с третьими странами путем подписания торговых соглашений с целью выхода на новые перспективные рынки, включающие страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, Северной Африки, а также Латиноамериканского континента, - заявил он. - Предлагаю также усилить взаимодействие между рабочими органами ЕАЭС и СНГ по вопросам сопряжения правовой базы СНГ и права ЕАЭС в целях повышения интеграционного потенциала двух объединений".

"В 2022 году исполняется 10 лет с начала работы Евразийской экономической комиссии. Это знаковое событие, которое должно стать толчком для распространения идей союза и его популяризации в обществе с максимальной эффективностью. В этой связи предлагается провести масштабные информационные кампании и мероприятия во всех государствах - членах. Кыргызская Республика, сохраняя приверженность идеям, целям и принципам союза, приложит все усилия для реализации эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами - членами. Выражаю надежду на поддержку наших инициатив, а также уверенность в том, что при сотрудничестве и совместном взаимодействии государств - членов ЕАЭС будут реализованы обозначенные цели и задачи для укрепления потенциала союза и дальнейшего развития нашего интеграционного объединения", - заключил Садыр Жапаров.-0-

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