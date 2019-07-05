Проект белорусской резолюции включен в повестку дня ПА ОБСЕ

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект белорусской резолюции "Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития" включен в повестку дня 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Во время заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ главы делегаций утвердили составы общих комитетов, бюджет ассамблеи на 2019-2020 финансовый год и приняли решение по включению дополнительных проектов резолюций ПА ОБСЕ в повестку дня сессии. "Инициированный белорусскими парламентариями проект резолюции "Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития" получил поддержку членов Постоянного комитета ПА ОБСЕ и был включен в повестку дня сессии", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, парламентарии заслушали доклады председателя ПА ОБСЕ Георгия Церетели и генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы, срок полномочий которого был продлен на новый срок. Были рассмотрели текущие международные политические события, вопросы деятельности ассамблеи и подготовки предстоящих заседаний в 2019 и 2020 годах в Марокко и Канаде.

Парламентскую делегацию Беларуси на ПА ОБСЕ возглавляет заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Вице-спикер принял участие в шестой встрече Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ и заседании руководителей парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в ПА ОБСЕ, где обсуждалось продвижение совместных инициатив по ключевым вопросам повестки дня сессии. "На встрече Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ была поддержана заявка о вступлении делегации Узбекистана. Был представлен проект программы швейцарской международной конференции, которая пройдет 5-7 сентября в Андерматте. Председателем группы был переизбран азербайджанский парламентарий Азай Гулиев. Заместителями председателя группы стали член делегации Швейцарии Филиппо Ломбарди и глава сербской делегации Стефана Миладинович", - рассказали в пресс-службе.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Люксембурге с 4 по 8 июля. Ее основная тема - "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов". Парламентарии обсуждают законодательные меры по укреплению международного сотрудничества и содействию устойчивому развитию как важной предпосылки для обеспечения мира и безопасности в регионе ОБСЕ. На пленарном заседании 4 июля с приветственным словом к членам ассамблеи обратился председатель Палаты депутатов Фернан Этжен и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Сессия завершится выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, казначея и должностных лиц комитетов. Кроме того, будет принята Люксембургская декларация, содержащая рекомендации для 57 государств - участников ОБСЕ в области политики, безопасности, экономики, окружающей среды, прав человека и гуманитарных вопросов.-0-