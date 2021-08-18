Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели - Миклашевич

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Фото Оксаны Манчук







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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня на заседании Конституционной комиссии принято решение направить разработанные комиссией предложения по изменению Конституции Республики Беларусь Президенту. Было проведено два заседания Конституционной комиссии, пять заседаний редакционной группы, где детально рассмотрены замечания, высказанные членами комиссии. Проведена редакционная доработка выработанных предложений и сегодня можно констатировать, что Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и 2 статьи исключить", - рассказал Петр Миклашевич.