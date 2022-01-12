Проект решения о завершении миротворческой операции в Казахстане направлен главам государств ОДКБ

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Секретариат ОДКБ направил членам Совета коллективной безопасности организации проект решения Совета коллективной безопасности о завершении миротворческой операции в Казахстане. Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ 13 января. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Армянская сторона уведомила Секретариат ОДКБ о том, что в адрес председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна поступило обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с просьбой дать поручение о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане с 13 января 2022 года, - сказал пресс-секретарь. - В Секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего решения Совета коллективной безопасности организации и направлен главам государств - членов ОДКБ на утверждение".

"Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января в режиме видео-конференц-связи", - отметил Владимир Зайнетдинов.-0-

ОДКБ: вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней