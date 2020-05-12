Проект соглашения о свободной торговле услугами в СНГ может быть готов к подписанию в этом году - Макей

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ может быть готов к подписанию в этом году. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходило в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Владимир Макей подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в продолжении работы над проектом этого соглашения. "Это ключевой документ, открывающий всем участникам новое окно возможностей во внешнеторговой сфере, что особенно важно в постпандемический период для скорейшего восстановления наших экономик. Полагаю, что уже хорошо апробированный в последнее время формат переговоров в виде видеоконференцсвязи позволит уже в текущем году завершить подготовку соглашения к подписанию", - сказал министр.-0-