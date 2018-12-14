Проект стратегии развития молодежной интеграции СГ обсудят 20-21 декабря в Москве

14 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пленарное заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России и заседания ее профильных комиссий пройдут в Москве 20-21 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Повесткой предусмотрено обсуждение проекта стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства, разработка которого велась по предложению участников сентябрьского Молодежного форума Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Планируются рассмотрение предложений по созданию молодежной интернет-платформы Союзного государства, инициативы по созданию эмблемы молодежи Союзного государства, а также обсуждение итогов работы Молодежной палаты в 2018 году и план на 2019 год".

Программой мероприятий предусмотрены встречи членов Молодежной палаты с руководством и депутатами Парламентского собрания, расширенное заседание совета Молодежной палаты, участие в работе 55-й сессии Парламентского собрания.-0-