Программа сотрудничества Беларуси с ЮНИДО подписана в Вене

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене сегодня подписана рамочная программа сотрудничества между правительством Беларуси и ЮНИДО. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при международных организациях в Вене.

Новая рамочная программа пришла на смену той, что действовала с 2013 года. Она будет определять направления дальнейшего расширения взаимодействия и совместной работы Беларуси с ЮНИДО с учетом приоритетов социально-экономического развития. Новая программа рассчитана на пять лет и может быть продлена.

Подписи под документом поставили постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас и генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг.

Символично, что программа сотрудничества подписана в этот день: ровно 40 лет назад в Нью-Йорке Беларусь подписалась под Уставом ЮНИДО и вошла в число стран - основательниц этого специализированного учреждения ООН.

На протяжении всего времени Беларусь последовательно поддерживает укрепление ведущей роли ЮНИДО в содействии всеохватывающему и устойчивому индустриальному развитию государств мира, использует экспертный потенциал и возможности организации для повышения конкурентоспособности и экологичности своих производств, внедрения современных технологий и стандартов.

Только за последние годы в Беларуси успешно завершены значимые совместные проекты по модернизации предприятий - производителей компонентов для автомобильного сектора, поддержке предприятий пищевой промышленности и переработке продукции растениеводства. Яркий пример результативного сотрудничества - успешная реализация Национальным центром ресурсоэффективности и чистого производства совместно с ЮНИДО и с участием международных доноров и региональных партнеров проекта технической помощи "Экономика замкнутого цикла и новые возможности роста".

В этом году Беларусь также подписала новый проект технического сотрудничества с ЮНИДО, направленный на внедрение потенциала четвертой промышленной революции и умного производства, на общую сумму $1 млн. Его реализация начнется в ближайшее время и станет первым практическим шагом в воплощении новой программы сотрудничества с ЮНИДО.-0-