Программа усиления внешнеполитического взаимодействия в СНГ имеет большой потенциал - Макей

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Принятая в 2019 году программа усиления внешнеполитического взаимодействия в СНГ показала свою эффективность, она имеет большой потенциал. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходит под председательством руководителя белорусского внешнеполитического ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наряду с классическими направлениями нашей работы внешнеполитические ведомства стран СНГ активно включились в выработку и реализацию коллективных решений по широкому кругу вопросов, отвечающих современным реалиям, - сказал Владимир Макей. - Несмотря на эпидемиологические ограничения, продолжалась сверка часов и взаимодействие на международных площадках по вопросам международной безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения, противодействия традиционным и новым вызовам угрозы безопасности, правозащитной тематики, недопущению вмешательства во внутренние дела".

Глава белорусского МИД констатировал, что с участием внешнеполитических ведомств стран СНГ выработаны подходы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и минимизацией последствий пандемии. Также было усилено информационное взаимодействие. "Поэтому считаю, что принятая нами в октябре 2019 года программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ в 2020 году способствовала развитию дальнейшего внешнеполитического сотрудничества государств Содружества, - отметил он. - Но нам кажется, что эта программа имеет еще больший потенциал, и нам нужно, чтобы такое же взаимодействие было организовано не только между МИД наших стран, но и между другими отраслевыми министерствами наших государств. Я думаю, что это будет способствовать более эффективной деятельности в рамках СНГ".

Кроме контактов по линии центральных аппаратов МИД крайне важно, чтобы активно взаимодействовали послы стран СНГ и постпреды при международных организациях, считает Владимир Макей. "В особенности это касается взаимодействия в рамках международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Брюсселе и Риме", - указал он.

Глава МИД Беларуси напомнил, что данная программа носит долгосрочный характер. "Поэтому в этой связи рассчитываем, что анализ на ежегодной основе хода ее выполнения поможет нам выработать оптимальные направления взаимодействия внешнеполитических ведомств", - подчеркнул Владимир Макей.-0-