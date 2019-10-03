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03 октября 2019, 21:47

Программу действий по активизации партнерства между МИД стран СНГ планируется принять в Ашхабаде

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ 10 октября в Ашхабаде планируется принять Программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Проектом документа предусматриваются конкретные действия по развитию и укреплению внешнеполитического сотрудничества стран в СНГ и в международных организациях, определяются механизмы и направления взаимодействия по ключевым глобальным и региональным проблемам.

"Ожидается, что реализация программы будет, в частности, содействовать повышению практической отдачи от деятельности организации, росту ее авторитета на международной арене, расширению потенциала экономического сотрудничества стран Содружества, дальнейшему укреплению всестороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с третьими странами, региональными интеграционными объединениями и международными финансовыми институтами", - отметили в пресс-службе.

Программа предусматривает расширение взаимодействия в гуманитарной области, координацию усилий по недопущению вмешательства во внутренние дела государств СНГ, развитие взаимодействия между странами Содружества в области защиты прав человека.

Особое место в документе занимают вопросы сотрудничества государств СНГ по вопросам укрепления мира, обеспечения глобальной и региональной стабильности и безопасности, продвижения коллективных подходов к урегулированию кризисных ситуаций, расширения сотрудничества в области противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности, распространению оружия массового уничтожения, транснациональной организованной преступности, нелегальной миграции, а также взаимодействия по широкому спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности. Отмечается необходимость совместных усилий по предотвращению размещения оружия в космосе.

Программой также предусматривается взаимодействие стран Содружества в вопросах повышения авторитета и укрепления центральной роли ООН в мировых делах, утверждения многополярного справедливого мироустройства и верховенства международного права.-0-

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