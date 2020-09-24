Прорабатываемый визит Си Цзиньпина в Беларусь даст мощный импульс сотрудничеству - Мицкевич

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатываемый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь даст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерий Мицкевич на встрече с председателем Комитета по иностранным делам, руководителем китайско-белорусской группы дружбы Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Есуем в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы высоко ценим поддержку Китая, в том числе в вопросах уважения иностранными государствами и международными организациями суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Выражаем признательность КНР за конструктивную позицию относительно ситуации в Беларуси, которая отстаивается на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. Мы с твердым оптимизмом смотрим на развитие белорусско-китайских отношений и уверены в последовательной реализации всех намеченных планов, - сказал Валерий Мицкевич. - Убеждены, что прорабатываемый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь придаст дополнительный мощный стимул двустороннему сотрудничеству. Мы готовы к тесному взаимодействию с парламентом Китая в деле его подготовки и организации".

Стороны обсудили вопросы дальнейшего продвижения белорусско-китайских отношений по линии законодательных органов двух стран, укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимной поддержки в международных делах, совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак в беседе с журналистами отметила значимость гуманитарного сотрудничества Беларуси и Китая. "Говорят, друг познается в беде. Совсем недавно прошла первая волна коронавирусной инфекции. Когда мы узнали, что у китайской стороны возникли проблемы с медикаментами, по распоряжению Президента Беларуси первыми в мире направили нашим друзьям в КНР самолеты с медицинской гуманитарной помощью. Когда COVID-19 пришел в Европу, Китай помогал нам с тест-системами и другим медицинским оборудованием, защитными средствами. Поэтому считаю, что взаимодействие группы дружбы очень важно и актуально", - подчеркнула она.-0-

Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе - Чжан Есуй "У Беларуси и Китая доверительное всестороннее стратегическое сотрудничество, мы всепогодные партнеры", - сказал председатель Комитета по иностранным делам, руководитель китайско-белорусской группы дружбы Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй.