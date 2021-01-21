Прорабатываются визиты в Беларусь парламентариев Швейцарии и Молдовы

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатываются визиты в Беларусь парламентских делегаций Швейцарии и Молдовы, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Палате представителей прошло заседание Постоянной комиссии по международным делам. В частности, рассмотрен проект плана международного парламентского сотрудничества Палаты представителей на 2021 год. Как отметил Андрей Савиных, окончательно план будет одобрен на Совете Палаты представителей.

"Хочу подчеркнуть прежде всего наметившуюся активизацию международных контактов по линии межпарламентских организаций, в том числе Союзного государства, СНГ, Центральной европейской инициативы и ряда других. Я думаю, это отражает надежду на активизацию контактов и на то, что международное сообщество сумеет взять под контроль распространение коронавируса, - сказал председатель комиссии. - План также предусматривает контакты по линии двусторонних связей. Планируются официальные парламентские делегации Беларуси в Египет, Сербию, возможно, Венгрию. Кроме этого, мы прорабатываем визиты зарубежных парламентариев к нам по линии Швейцарии и Молдовы. Мы планируем мероприятия по линии групп дружбы по связям с парламентами Ирана, Турции, Швейцарии, Венгрии, Австрии и целого ряда других стран".

Сегодня во время заседания профильной комиссии также рассмотрен план подготовки законопроектов на 2021 год, утвержденный указом Президента от 4 января 2021 года №2. "По линии комиссии в первом полугодии планируется рассмотреть два законопроекта: о внешней миграции и о дипломатической службе. Я думаю, что все депутаты комиссии будут принимать самое активное участие в разработке этих законопроектов", - подчеркнул Андрей Савиных.-0-