Прорабатываются визиты в Беларусь парламентских делегаций Молдовы, Пакистана и Швейцарии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Палате представителей ожидают с визитом парламентские делегации Молдовы, Пакистана и Швейцарии. Речь об этом шла сегодня на заседании Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские парламентарии планируют посетить в 2020 году Египет, Сербию. Ожидается, что делегации в обоих случаях возглавит председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Кроме того, планируется, что он примет участие в V Всемирной конференции спикеров парламента. "Прорабатываются визиты в Беларусь руководителей парламентов Молдовы, Пакистана, Швейцарии", - проинформировал председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных, представляя проект плана международного парламентского сотрудничества Палаты представителей.

Среди приоритетов, помимо развития двустороннего сотрудничества, укрепление контактов с международными парламентскими организациями. План, как отмечалось во время заседания комиссии, не окончательный. Депутаты уже сейчас работают над перечнем контактов, стремясь обеспечить их максимальную сбалансированность по регионам.-0-