Протасевич о своей роли в подготовке госпереворота в Беларуси: я был связующим звеном с Тихановской

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Протасевич в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ рассказал о своей роли в подготовке госпереворота в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По словам Романа Протасевича, он также участвовал в онлайн-встречах заговорщиков. При разработке оппозицией плана мятежа в Беларуси он являлся связующим звеном между ними и Светланой Тихановской. На одной из личных встреч с ней он рассказал, что готовится силовой сценарий свержения власти. А вот Франка Вечерко в планы посвящать не хотели, "потому что у него слишком длинный язык".

"Скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько "спящих" ячеек. Думаю, что часть схронов (с боеприпасами и оружием. - Прим. БЕЛТА) еще не нашли", - сказал Роман Протасевич.-0-