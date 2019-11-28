Проведение ВГС Союзного государства в определенной степени зависит от проработки дорожных карт - Рапота

28 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение о дате проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства в определенной степени зависит от готовности разрабатываемых сейчас сторонами проектов 31 интеграционной дорожной карты. Такое мнение в интервью корреспонденту БЕЛТА высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Отвечая на вопрос, есть ли какая-то определенность с заседанием Высшего госсовета Союзного государства или его проведение зависит от того, будут ли готовы дорожные карты, Григорий Рапота сказал: "Это зависит от воли двух президентов, когда они определят, что есть смысл и время. Повестка дня у нас в основном сформирована. Мы готовы к любому решению. Я полагаю, что в определенной степени определять время проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства будет степень проработки дорожных карт. Когда это произойдет, я не могу сказать, у меня нет данных".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-