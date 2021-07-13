"Пустая трата средств и времени" - МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения Совета по правам человека ООН в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД в связи с принятием Советом по правам человека ООН резолюции по Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве заметили, что если бы Совет по правам человека ООН имел возможность объективно рассматривать страновые ситуации, то практически все западные государства должны были бы получить отдельные резолюции. Опубликованный 30 июня доклад МИД "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира" содержит достаточно оснований для пристального внимания Совета и других правозащитных механизмов к этим государствам.

"Беларусь как полноправный член ООН продолжит добиваться того, чтобы ситуация с правами человека в западных государствах не оставалась за рамками международного контроля, - заявили в МИД. - Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Беларуси, то это пустая трата средств и времени. Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства. Этот документ ЕС принял для себя, он не имеет отношения к Беларуси".

Показательно, обратили внимание в МИД, что резолюцию не поддерживает большинство членов Совета: количество проголосовавших против и воздержавшихся превышает число стран, проголосовавших за ее принятие.

"Если Запад действительно заботится о правах человека, ему необходимо вспомнить, что международное сотрудничество, в том числе по правам человека, строится на основе принципа уважения суверенного равенства государств", - добавили в МИД.-0-