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Политика
04 февраля 2020, 21:50

Путь Беларуси к суверенитету, так же как Литвы, Польши и США, был длинным и тяжелым - Макей

Владимир Макей
Владимир Макей

4 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Путь Беларуси к суверенитету, так же как Литвы, Польши и Соединенных Штатов Америки, был длинным и тяжелым. На протяжении столетий на долю народов выпали как времена расцвета, так и периоды тяжелых испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на торжественном мероприятии по случаю 274-й годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко, которое было организовано посольствами Польши и США, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши страны заинтересованы в поддержании международной безопасности и стабильности, наибыстрейшей нормализации ситуации в регионе, поиску новых форм и путей борьбы с глобальными угрозами и вызовами", - подчеркнул Владимир Макей.

Он также отметил: "Беларусь, Литва, Польша и Соединенные Штаты принадлежат к разным экономическим, политическим, военным блокам. Но мы должны всегда оставаться партнерами. У нас нет альтернативы. И сегодня хотел бы подчеркнуть, что в развитии наших отношений как с соседними Литвой и Польшей, так и с США, мы основываемся на взаимном намерении двигаться вперед". Глава белорусского МИД считает очень символичным, что на встрече присутствует министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, и выразил уверенность, что данный визит откроет новую качественную страницу в белорусско-литовских отношениях.

Глава литовского внешнеполитического ведомства в своем выступлении сказал о важности роли Тадеуша Костюшко в истории разных стран.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский детально коснулся личности Тадеуша Костюшко, которому многие государства признательны за борьбу за независимость. Польский дипломат назвал его общим героем для многих стран мира, в том числе Польши.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский
Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский

Временный поверенный США в Беларуси Дженифер Мур
Временный поверенный США в Беларуси Дженифер Мур

Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур также обратила внимание на важность проведения сегодняшнего мероприятия и чествования Тадеуша Костюшко.

Также с видеообращениями выступили госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, которые отметили важность личности Тадеуша Костюшко для общей истории.-0-

Фото Максима Гучека

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