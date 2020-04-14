Путин: борьба с пандемией не должна приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей

14 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Борьба с пандемией не должна приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу не согласиться с тем, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций. Уже сейчас в ЕАЭС нужно начать разработку мер системного характера, призванных создать условия восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития", - сказал российский лидер.

Он особо отметил антикризисную работу, которая развернута по линии ЕАЭС. Приняты принципиальные решения, направленные на минимизацию последствий распространения коронавируса, поддержание стабильной социально-экономической обстановки в государствах.

"Для импорта на территорию ЕАЭС социально значимых товаров - продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты - открыт зеленый коридор. Согласен с теми коллегами, которые сказали, что надо подумать над расширением этой практики. То есть такие товары освобождены от ввозных таможенных пошли, упрощены и ускорены соответствующие таможенные процедуры", - отметил Президент России.

Он подчеркнул, что правительства государств союза условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медпрепаратов и техники, социально значимых товаров, помогать друг другу с доставкой гуманитарной помощи, товаров первой необходимости.

"Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей. В целом поддержать промышленное производство наших стран, те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии", - предложил российский лидер.

Он также согласился, что в случае необходимости можно привлечь и ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития. С учетом подготовки запланированного на май саммита ЕАЭС в Минске и подготовки к рассмотрению на нем проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, Президент России предложил усилить положения этого документа, которые касаются сотрудничества в области здравоохранения.-0-