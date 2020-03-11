Путин и Зась обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подготовку к 75-летию Победы

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели сегодня встречу в загородной резиденции главы российского государства в Ново-Огарево. Информацию об этом распространила пресс-служба Кремля, сообщает БЕЛТА.

"Обсуждалась реализация планов по борьбе с терроризмом, наркоторговлей, а также обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы", - говорится в сообщении.

С 1 января пост генерального секретаря ОДКБ занимает представитель Беларуси Станислав Зась. Его кандидатура была утверждена лидерами стран - членов организации 28 ноября 2019 года. "Очень рад вас видеть в этом новом качестве, - сказал на встрече Владимир Путин. - Вы человек опытный. Надеюсь, весь свой опыт используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые были выстроены еще в предыдущее время, реализовывались. Имею в виду и слаживание наших коллективных сил, и работу по важнейшим направлениям - борьбу с терроризмом, наркоугрозы и так далее. У нас много планов. Впереди - праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И в рамках ОДКБ тоже намечены определенные мероприятия. Очень рассчитываю на то, что все это будет исполняться".

Владимир Путин напомнил, что председательство в нынешнем году в ОДКБ перешло к России. "Так что, будем работать с вами более тесно, чем в обычном, рядовом режиме", - отметил он.

Станислав Зась сказал, что в новой должности находится два с половиной месяца. "Есть четкое понимание, что нужно делать", - заверил генсек ОДКБ. Затем он рассказал о задачах, которые стоят перед ОДКБ на повестке дня в этом году.-0-