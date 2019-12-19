Путин: между Россией и Беларусью идет спокойная уравновешенная работа

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. По решению сложных вопросов в белорусско-российском сотрудничестве, в том числе касающихся нефтяных и газовых, идет спокойная, уравновешенная работа. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня во время ежегодной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На самом деле у нас очень спокойная, уравновешенная идет работа. Мы добиваемся уже согласования по некоторым пунктам, по каким-то еще не достигнута договоренность. Будем работать дальше", - сказал Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По мнению президента России, принятое 20 лет назад решение о создании Союзного государства было правильным. Он отметил, что у Союзного государства есть определенные достижения, особенно в социальной сфере, однако основные положения договора о создании СГ не были выполнены. "Много сделано уже в рамках Евразийского экономического союза, в чем-то даже в сфере экономики интеграция в ЕАЭС глубже, чем в рамках Союзного государства, - констатировал Владимир Путин. - Именно поэтому мы приняли решение с Александром Григорьевичем (Лукашенко) вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства".-0-