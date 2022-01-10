Путин: миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после выполнения своей миссии

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческий контингент ОДКБ направлен в Казахстан на ограниченный по времени период и будет выведен оттуда полностью после выполнения своей миссии. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, - это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, - это совершенно другие люди и у них другие цели", - обратил внимание Владимир Путин. По его словам, в Казахстане использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях для боевиков за рубежом.

Реагировать на это нужно было без промедления, подчеркнул российский лидер. Поэтому обращение Президента Казахстана в ОДКБ было сразу же поддержано всеми главами государств организации. "Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках", - сказал Президент России.

По его словам, все участники организации продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и готовность работать, что свидетельствует о высоком доверии внутри ОДКБ. Вместе с тем Владимир Путин предложил подумать о совершенствовании процедуры принятия решений об использовании совместных сил.

"Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были приняты, на мой взгляд, единообразными, и это улучшило бы качество работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом жаловаться особенно не на что", - отметил он.

"Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно. Механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ, и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период - на такой, на какой сочтет возможным его применение Президент Казахстана, - заявил российский лидер. - После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана".

"Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно легитимную акцию", - подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил мужество, с которым Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев воспринял произошедшие события, взял на себя ответственность, консолидировал вокруг себя общество и силовые структуры, чтобы дать отпор террористам. "Уверен, что руководство Казахстана сделает все, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов и экономики страны", - сказал Владимир Путин.

"Россия намерена уделять самое приоритетное внимание укреплению стратегического союзничества со всеми государствами - членами ОДКБ", - заявил Президент России.-0-

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