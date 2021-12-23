Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его команда - непростые переговорщики, но Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Должен сказать, что Александр Григорьевич и его вся команда - непростые переговорщики, но мы в целом достигли понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны к этому (дальнейшей интеграции. - Прим. ТАСС) идти", - сказал глава российского государства, добавив, что это касается очень многих экономических вопросов.

"Я уверен, что наши граждане это почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Это же не манна небесная, с неба сразу все не повалится, но очевидные есть вещи, которые обеспечивают нашу конкурентоспособность", - заметил Владимир Путин.

По его словам, у Москвы и Минска есть "большой набор совместной работы" для сближения экономик и придания им большей конкурентоспособности. В числе прочего президент РФ назвал актуальным и вопрос о роуминге.

"У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата", - подытожил Владимир Путин.

"Это основные вещи: фискальная политика и законодательство и таможенное законодательство. Был долгий и непростой процесс согласования позиций", - добавил он.-0-