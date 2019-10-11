Путин назвал неопределенной судьбу договора о стратегических наступательных вооружениях

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Неопределенность вокруг судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений сохраняется. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сохраняется неопределенность вокруг судьбы истекающего в феврале 2021 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - так называемый договор СНВ-3", - отметил Владимир Путин.

Он констатировал, что Соединенные Штаты пока не определились, будут ли выходить из договора. По словам главы российского государства, внутри Администрации Президента США сейчас идут споры: одни выступают за продление договоренностей, другие считают, что Америка не должна связывать себя по рукам и ногам этими ограничениями. "Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо", - обратил он внимание.

Владимир Путин рассказал, что направил обращение ко многим главам государств, в котором заявлено, что Россия не собирается размещать ракеты средней и меньшей дальности на своей территории. Однако, поскольку США начали их разработку, российская сторона также займется этим вопросом.

"Через три месяца после выхода (США из ДРСМД. - Прим. БЕЛТА) они испытали ракету средней дальности. Это говорит о том, что они давно ее сделали. Нельзя за три месяца сделать такое изделие: годами нужно работать над этим. Они и работали, шли к этому. Это совсем нехорошо. Уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать ее в Азии. Они публично об этом заявили. Ведут переговоры с Японией и Южной Кореей. Ясно, кто является целью номер один в данном случае, но нас это не радует, потому что будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - подчеркнул Президент.-0-