Путин: не нужно торопиться с официальным признанием талибов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не нужно торопиться с официальным признанием талибов, которые взяли недавно власть в Афганистане. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на саммите СНГ, который проходит под председательством Президента Беларуси в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский лидер согласился с коллегами и высказал беспокойство в связи с ситуацией в Афганистане, которая несет риски не только для Центральной Азии, но и для всего пространства СНГ. "Ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлении. Отчетливо видна концентрация вблизи границ Содружества экстремистских и террористических группировок", - констатировал Владимир Путин.

По его данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает около 2 тыс. человек и их лидеры вынашивают планы по распространению влияния на центральноазиатские государства и даже российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. "Террористы стремятся проникать на территорию Содружества в том числе и под видом беженцев", - обратил внимание российский лидер.

Владимир Путин заметил, что сформированное талибами переходное правительство не отражает всей палитры афганского общества. Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. "Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами. Так же, как и некоторые коллеги - Президент Казахстана выступал, я с ним согласен: не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать. Но торопиться тоже нельзя. Будем вместе обсуждать и советоваться с вами", - заявил Президент России.

Владимир Путин считает, что необходимо поддерживать процесс межафганского примирения и вообще стремиться к нормализации обстановки в этой стране.

Российский лидер также обратил внимание на проблему наркотрафика с территории Афганистана, который остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире. "Несмотря на обещание бороться с наркопроизводством, в реальности не знаю, удастся ли талибам, хотят они этим заниматься - не хотят… Когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали успешно. Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов. Тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике", - заметил он.-0-