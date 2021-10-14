Путин: несмотря на известные трудности, интеграционное сотрудничество в ЕАЭС продолжает углубляться

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на известные трудности, интеграционное сотрудничество в ЕАЭС продолжает углубляться. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на известные трудности, связанные с пандемией, наше интеграционное сотрудничество продолжает углубляться. Мы все заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии Евразийского экономического союза", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что страны ЕАЭС тесно сотрудничают и добиваются результатов в самых разных областях. "Прежде всего в экономике и торговле, - отметил он. - Успешно реализуется такой важный совместный проект, как Стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года, который мы с вами утвердили в конце прошлого года. Практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост".-0-