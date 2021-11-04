Путин о России и Беларуси: намерены сообща противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела наших государств

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены сообща противостоять попыткам вмешательства в свои внутренние дела. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил Президент России Владимир Путин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Никаких сомнений здесь нет", - заявил российский лидер.

Он выразил уверенность, что Союзное государство и далее будет качественно укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния граждан. "Безусловно, будем и дальше продолжать целенаправленную работу по наполнению Союзного государства новым содержанием для полного раскрытия его созидательного потенциала", - сказал Владимир Путин.-0-

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