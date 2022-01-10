Путин о сохранении стабильности в регионе ОДКБ: мы никому не позволим раскачивать ситуацию у себя дома

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция стран ОДКБ на события в Казахстане ясно показала, что никому не будет позволено раскачивать ситуацию в регионе и реализовать сценарий цветных революций. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале своего выступления российский лидер подчеркнул важность сегодняшней сессии и обратил внимание на актуальность обсуждаемой тематики для всех стран ОДКБ: "Это касается всех нас, я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко".

"Мы понимаем, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Григорьевичем (Президентом Беларуси Александром Лукашенко. - Прим. БЕЛТА). И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Президент России.

По его словам, путем использования интернет-коммуникаций, социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападения террористов. Это совершенно очевидно показала хронология событий в Казахстане. "Более того, определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании спящих ячеек боевиков. В этой связи полагаю целесообразным поручить комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ", - отметил Владимир Путин.

"Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна, Казахстан, впредь не застали нас врасплох и чтобы мы были полностью отмобилизованы и готовы дать отпор любым провокациям", - подчеркнул российский лидер.-0-