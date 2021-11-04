Путин объяснил, с чем связано углубление интеграции между Беларусью и Россией

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия подают хороший пример своим партнерам на постсоветском пространстве. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин отметил, что одним из инструментов выхода из кризисов считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации как экономики в целом, так и отдельных отраслей.

"К сожалению, по многим направлениям этой интеграции мы на постсоветском пространстве отстаем. Мы не используем в полной мере те возможности, конкурентные преимущества, которые достались нам еще со временем Советского Союза. Я имею в виду общую инфраструктуру, энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом. Но по линии строительства Союзного государства мы продвинулись дальше, чем по другим трекам. Это говорит только о том, что мы подаем хороший пример нашим партнерам в ЕАЭС и других структурах на постсоветском пространстве", - отметил российский лидер.

Российская сторона рассчитывает, что все достигнутые и формализованные на заседании ВГС договоренности между странами будут реализованы. "Это серьезный шаг вперед. И он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он просто связан с необходимостью эффективного функционирования наших экономик и создания конкурентоспособных преимуществ для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", - заявил Владимир Путин.-0-