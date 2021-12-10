Путин поддержал предложение Лукашенко по усилению промкооперации в ЕАЭС

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает важным усилить промышленную кооперацию среди государств - участников Евразийского экономического союза. Об этом он заявил сегодня на саммите ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. Взаимодействие в ЕАЭС в последнее время развивалось продуктивно, считает глава России. Даже в нынешний сложный период совместными усилиями стран ЕАЭС удалось нарастить взаимную торговлю. За 9 месяцев, по подсчетам российской стороны, объем товарооборота вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель доковидного года. В числе важных задач ЕАЭС на перспективу российский лидер назвал расширение промышленной кооперации. В этом он выразил поддержку аналогичному предложению, высказанному Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Российская сторона последовательно выступает за дальнейшее расширение в рамках ЕАЭС взаимовыгодной промышленной кооперации, о чем говорил Президент Беларуси сегодня. В текущем году утверждены комплексная стратегия промышленного сотрудничества стран - членов ЕАЭС и дорожная карта по ее реализации. Эти взаимодополняющие документы закладывают фундамент для углубления кооперационных связей между производственными предприятиями наших государств и ускорения в рамках союза процесса импортозамещения", - сказал Владимир Путин. Как сообщалось, Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, заявил о необходимости активизировать промышленную кооперацию по совместному производству новой, востребованной на мировом рынке продукции. "Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов, а также определение условий их финансирования и реализации. Над такими проектами мы с Российской Федерацией работаем, - сказал Президент. - Для решения этой задачи в ближайшие годы нам необходимо особое внимание уделить внедрению инновационных технологий, чтобы не потерять внешние рынки. Аккумулирование совместных усилий и научного потенциала наших стран позволит сделать это с максимальной отдачей".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!