Путин предложил совместно готовить атлетов Беларуси и России к олимпийским играм в Токио и Пекине

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предложил расширить практику использования спортивной инфраструктуры Беларуси и России для совместной подготовки атлетов обеих стран. Такое предложение он озвучил сегодня на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"В перспективе было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, в частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и зимним в Пекине", - сказал Владимир Путин.

Российский президент поздравил руководство Беларуси с успешным проведением в Минске II Европейских игр. "Я хочу поздравить Президента Беларуси, который очень много лично сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий", - сказал глава государства. Он отметил, что российские и белорусские спортсмены во время соревнований завоевали наибольшее количество наград.-0-