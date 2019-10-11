Путин пригласил глав государств СНГ в Санкт-Петербург на неформальную встречу 20 декабря

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин пригласил глав государств СНГ на неформальную встречу в Санкт-Петербурге 20 декабря. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств Содружества в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу договорились провести традиционную неформальную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге и приглашаем всех лидеров СНГ присоединиться к нам, чтобы в дружеской, абсолютно неформальной обстановке в преддверии Нового года поговорить по текущим вопросам, обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году, сверить часы по актуальным международным вопросам", - сказал Владимир Путин. По его предложению, встречу следует провести так, чтобы "не перегружать какими-то протокольными вопросами".-0-