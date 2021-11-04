Путин: реализация интеграционных программ позволит России и Беларуси создавать равные условия ведения бизнеса

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация интеграционных программ позволит России и Беларуси создавать равные условия ведения бизнеса. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализация отраслевых интеграционных программ позволит России и Беларуси создавать равные унифицированные условия ведения бизнеса", - заявил Президент России.

По его словам, экономики будут работать на основании согласованных правил и норм.

/Будет дополнено/.-0-

Путин: Беларусь для России не просто ближайший союзник, а братская страна и народ

В состав экипажа МКС может быть включен белорусский космонавт. Путин пообещал поддержку