Путин: реализация подготовленных к саммиту ЕАЭС решений даст прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд

6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Реализация проектов решений, подготовленных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, может дать прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд. Об этом сегодня на саммите заявил Президент России Владимир Путин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлены проекты важных решений - о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа. По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до $9 млрд", - сказал Президент России.

В целом на саммите предстоит подвести итоги совместной деятельности по развитию экономической интеграции в текущем году и поговорить о планах на будущее. "Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств", - считает российский лидер.

По его словам, совокупный ВВП стран союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2%. Продолжился и рост производства в промышленности в целом по ЕАЭС - плюс 3,3%. В сельском хозяйстве - плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув $44 млрд. Товарооборот с внешними партнерами увеличился на 21% до $548 млрд, причем преимущественно за счет наращивания экспорта стран ЕАЭС. Союз улучшил свои позиции и в международных рейтингах.

Президент России рассказал об усилиях, предпринятых в рамках российского председательства в союзе в текущем году. Усилия в том числе были сосредоточены на расширении практики наднационального регулирования. Продолжается совершенствование системы технического регулирования и контроля за качеством продукции. Единые технические стандарты уже разработаны для 85% товаров, производимых в странах ЕАЭС.

Сформированы также нормативная и институциональная базы для запуска единого цифрового пространства ЕАЭС. В бюджете союза на 2019 год предусмотрены значительные средства на реализацию крупных цифровых проектов.

Российский лидер считает перспективным сотрудничество в сфере предоставления космических услуг, в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынков третьих стран.

Кроме того, российская сторона предлагает проработать вопрос о создании в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий, включить в интеграционную повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в сферах здравоохранения, образования, спорта, туризма и культуры, больше внимания уделять межрегиональному сотрудничеству.-0-