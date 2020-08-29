Путин: Россия признает легитимность президентских выборов в Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко - их победителем. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью, транслировавшемся в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность, и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал Владимир Путин.

Президент России считает, что отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Беларусь дает основание подозревать, что позиция Запада в отношении этого процесса была заранее подготовлена. "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", - отметил он.-0-