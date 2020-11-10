10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает недопустимым навязывание белорусскому народу решений извне. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу самим спокойно во всем разобраться и принять необходимые решения", - сказал Владимир Путин.

По его мнению, то же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Кыргызстане и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдове.

Президент РФ считает, что участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС, являются "неприкрытым вызовом общей безопасности".

"Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в обществе, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи. Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь, являющаяся наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества", - отметил Владимир Путин. По его оценке, после прошедших в стране президентских выборов "белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандисткой войне".

В составе ШОС - восемь стран - участниц (Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), шесть стран - партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).-0-