Путин на саммите СНГ высказался за устранение торговых барьеров и развитие расчетов в нацвалютах

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество в формате СНГ помогает государствам-членам Содружества развивать взаимодействие с третьими странами. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин обратил внимание, что в 2018 году совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17% и превысил $1 трлн. "Это говорит о том, что наше сотрудничество в рамках СНГ не мешает, а наоборот помогает развивать отношения с третьими странами, - сказал Президент. - А торговля между нами составила $190 млрд".

Он подчеркнул, что страны СНГ должны развивать взаимодействие друг с другом, устранять существующие торговые барьеры, наращивать производственную и технологическую кооперацию. Российский лидер в этой связи поддержал Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве. Этот документ предусматривает меры для поощрения связей между предприятиями, реализации отраслевых направлений в партнерстве. "Это движение в абсолютно правильном направлении", - заявил глава российского государства.

Еще одним очень важным направлением он назвал расчеты между странами в национальных валютах. "Мы должны оградить себя от валютных рисков. Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику. Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка", - отметил Владимир Путин.-0-