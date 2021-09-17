Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, сообщает ТАСС.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - заявил Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС.

Он призвал задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане. "Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - заявил глава российского государства.

Нужно стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний, считает Владимир Путин. "Смена власти в Афганистане прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - подчеркнул российский лидер.

Также президент России призвал подумать о возобновлении деятельности контактной группы ШОС - Афганистан. "Можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС - Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами", - сказал Путин.

Также Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Кроме того, он отметил, что Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнеров по диалогу ШОС.-0-