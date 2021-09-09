Путин: цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне этого года

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне этого года. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин отметил, что в результате сегодняшних переговоров удалось достичь договоренностей "по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители". "По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - сказал Президент России.

Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.

/Будет дополнено/.-0-

Объем кредитной поддержки Беларуси со стороны России составит более $600 млн до конца 2022 года

Путин: Беларусь и Россия договорились о проведении общей макроэкономической политики

Лукашенко и Путин согласовали 28 союзных программ