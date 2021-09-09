Путин: углубление интеграции между Беларусью и Россией не связано с политической конъюнктурой

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Углубление интеграции между Беларусью и Россией не связано с политической конъюнктурой. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Последние несколько лет Беларусь и Россия усердно работали над союзными программами по углублению интеграции в формате Союзного государства. Они прорабатывались на экспертном и правительственном уровнях, обсуждали во время личных встреч их и главы двух государств.

"То, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет", - подчеркнул Владимир Путин.

В повестке встречи двух лидеров 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международная проблематика. Одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

Как сообщалось БЕЛТА, на данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу, решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств.

Подписать программы на президентском уровне планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Его заседание хотят провести в октябре - ноябре. Если Александр Лукашенко и Владимир Путин окончательно договорятся на переговорах 9 сентября, то на уровне правительств соответствующие программные документы могут быть подписаны уже на следующий день - в Минске на 10 сентября запланировано заседание союзного Совмина.-0-

Путин о работе над интеграцией России и Беларуси: это текущая давняя работа на протяжении многих лет