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Политика
17 декабря 2020, 15:30

Путин заявил, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы, сообщает ТАСС.

"Я уже много раз высказывался на этот счет. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их. И Президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что это надо сделать в спокойной ритмичной обстановке", - сказал Президент РФ на большой пресс-конференции.

При этом Владимир Путин напомнил, что Александр Лукашенко инициировал изменения в Конституцию. "Посмотрим, как это все будет происходить. Здесь бы хотелось добиться только одного, я уже об этом тоже так или иначе упоминал, - без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, - это вмешательство, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", - отметил Владимир Путин.-0-

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