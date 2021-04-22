Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве

22 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона готова принять в Москве Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих украинско-российские отношения, - сказал Владимир Путин. - Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать".

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