20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Беларуси. С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - проинформировали в Кремле.-0-