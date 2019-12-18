Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины начали встречу в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих групп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Позже запланировано заседание ТКГ. Предыдущая встреча прошла 27 ноября. По ее итогам констатировалось, со стороны ТКГ и ее рабочих групп были выполнены все задачи, поставленные политическими советниками "нормандского формата". Отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену удерживаемыми, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что ведется очень серьезная работа. По его убеждению, стороны хотят обмена. "Надеюсь, что он состоится в обозримое время", - отметил спецпредставитель.

Позже, 9 декабря, в Париже прошла встреча "нормандской четверки" - глав Германии, России, Украины и Франции. Во время встречи была достигнута договоренность об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря текущего года. В итоговом заявлении также подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений. Кроме того, до конца марта 2020 года планируется развести силы в трех новых пунктах в Донбассе. Следующая встреча "нормандской четверки" должна состояться через четыре месяца. Планируется, что саммит пройдет в Берлине.-0-