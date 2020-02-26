Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины начали встречу в Минске

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Предыдущее заседание ТКГ прошло 12 февраля. Рабочая группа по безопасности рассматривала предложения сторон по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная наряду с темой обмена удерживаемыми обсудила вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Участники также рассмотрели возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

В центре внимания экономической рабочей группы были темы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.-0-