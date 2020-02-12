Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Позже запланированы переговоры трехсторонней контактной группы. Предыдущее заседание ТКГ прошло 29 января.

По итогам минувшей встречи контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что заседание ТКГ и ее рабочих групп были ориентированы в основном на имплементацию итогов "нормандского саммита" в Париже. Дипломат призвала стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности. Она подчеркнула необходимость обеспечить безопасность и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату. Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта.

Гуманитарная подгруппа 29 января сконцентрировалась на теме пропавших без вести. А рабочая группа по безопасности продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств.-0-